ماذا يحدث في جسمك عند الإسراف في تناول القرفة؟

كتبت فاطمة ياسر

القرفة تعد من النباتات التي تسخدم كنوع من أنواع التوابل ، التي لها مذاق مختلف ومميز في الطعام، كما أنها تساهم في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ولكن عند الإسراف في تناولها يتعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية، ووفقا لموقع “webmed” سنتعرف على أضرار الإسراف في تناول القرفة.

أضرار الإفراط فى تناول القرفة

-زيادة تناول القرفة قد يتسبب في حدوث تهيج شديد في الجلد، وهذا يعد من الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناولها.

- زيادة أو ارتفاع حرارة الجسم، ولذا ينصح بتجنب تناولها خلال فصل الصيف.

-قد تتسبب القرفة في ظهور قرحة الفم وذلك يرجع إلى احتوائها علي مركب سينامالديهيد، الذي يتسبب في إجراء بعض التفاعلات الحساسية عن استهلاك كميات كبيرة من القرفة.

-التعرض لتورم اللثة وظهور بقع بيضاء في الفم، أيضا هذه الأضرار يتعرض لها البعض عند الإسراف في تناول القرفة.

-نظرا لاحتواء القرفة علي مادة الكومارين التي من دورها التعرض لضرر الكبد، ولذا يجب تجنب هذا الأمر بعد الإسراف في تناول القرفة، وخاصة في حالة وجود مشاكل في الكبد.

-بالرغم من أن تناول القرفة يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، إلا أن الإسراف في تناوله يعد من الحيل التي تعرض مريض السكر لإنخفاض نسبته في الدم بشكل ملحوظ، ولذا عليك عدم الإسراف في تناوله.

-أوضح التقرير، أن الإسراف في تناول القرفة، يعد من الحيل الغذائية التي تتسبب في التعرض للإصابة بمشاكل في التنفس، لأنها تعتبر من مهيجات الشعب الهوائية، و لذا علي مرضي الربو تجنب تناول القرفة حتى لا يتعرضون لحدوث أي مضاعفات صحية.

وأشار التقرير، أن القرفة من النباتات الغنية ببعد العناصر الغذائية كالألياف، ومضاات الأكسدة، والعديد من العناصر الأخري أبرزها البروتين، وهذا يجعلها من الأشياء المفيدة للجسم عند تناولها باعتدال، وتقلل فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر، وأمراض القلب والسرطان.