فى مدينتنا مفترس.. شرطة ألمانيا تحذر السكان من أسد يتجول بين شوارع برلين

كتبت: هناء أبو العز

أطلقت السلطات الألمانية في برلين اليوم الخميس، عملية بحث واسعة عن حيوان بري مفترس وطلبت من سكان المنطقة عدم الخروج منازلهم وحذرت بأنه يتعين على من يرى هذا الحيوان أن يختبئ سريعاً في المنزل أو السيارة ويبلغ الشرطة.

وأوضحت شرطة برلين في منشور عبر "تويتر" أن "الحيوان البري قد يكون لبؤة "، علماً أن التحذير الذي أصدرته ليلاً كان يتعلق في البداية بمناطق في جنوب غرب العاصمة الألمانية، لكنّ نطاقه وُسِّع إلى نواحٍ عدة أخرى في ضواحي برلين.

وأفادت شرطة ولاية براندنبورغ المحيطة ببرلين في منشور على "تويتر" بـ"عدم العثور بعد على الحيوان البري الهارب ". وأضافت "نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم".

وأشارت الشرطة إلى أن شهوداً هم الذين نبهوا إلى وجود الحيوان البري. وقال الناطق باسم شرطة براندنبورغ دانييل كيب لإذاعة "أر بي بي"، قرابة منتصف الليل، تلقينا بلاغاً غريباً مفاده أن اثنين من المارة شاهدا حيواناً يطارد آخر.

وأوضح كيب أن أحد الحيوانين كان خنزيراً برياً، أما الآخر فبدا أنه "لبؤة"، وأشار إلى أن الرجلين صورا أيضاً لقطات فيديو بواسطة هاتفهما المحمول، وأكد شرطيون ذوو خبرة في المجال أنه لبؤة على الأرجح.

وتقع منطقة البحث، التي أشارت وسائل الإعلام بأن مروحيات تحوم فوقها، حول بلدات كلاينماخنو وتيلتو وستاهنسدورف.