وأشار بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إلى أن كاترين كولونا أعربت، خلال لقاء عقدته أمس الأربعاء، فى باريس مع وزير الخارجية الإسرائيلى إيلي كوهين، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة إدانتها الشديدة لجميع الهجمات ضد المدنيين.

وشددت على ضرورة إنهاء سياسة الاستيطان التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض آفاق السلام، مجددة ضرورة العمل على استعادة الأفق السياسي على أساس الحل الوحيد القابل للتطبيق وهو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وأكدت استعداد فرنسا للمساهمة في ذلك.

وفيما يتعلق بتناول اللقاء بين وزيري خارجية فرنسا وإسرائيل الملف الإيراني، أشار البيان إلى أن تصعيد إيران النووي وأنشطتها المستمرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة مصدر قلق رئيسي، مضيفا أن كولونا أكدت مجددا تطلعها لبوادر وقف التصعيد وتعاون كامل من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما ناقش الوزيران أهمية تعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية ، وذلك على الصعيد الإنساني والسياسي والأمني.