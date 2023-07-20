فتح باب التقديم للطلبة الراغبين بالالتحاق بمدارس ومعاهد التمريض بنظام 5 سنوات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

فتحت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية، أبواب معاهد ومدارس التمريض المنتشرة حول الأقصر لاستقبال الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنتيجة 260 درجة فما أعلى، حيث تضم المحافظة 4 أماكن للالتحاق والتقدم لتلك المدارس والمعاهد فى المستشفيات التالية:- "الكرنك الدولى – حورس بأرمنت – إيزيس بالبياضية – مجمع الأقصر الدولى".

وعلى مدار الأيام الماضية انطلق عدد من المواطنين فى التقديم لأبنائهم في تلك المعاهد والمدارس الخاصة بالتمريض والتى تعمل بنظام 5 سنوات فى الأقصر، حيث كشف الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، عن فتح الهيئة أبواب قبول تقديم طلاب الشهادة الإعدادية بالمعاهد التمريضية التابعة للهيئة، نظرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به الهيئة التمريضية والتي تعد نبض القطاع الصحى فى تقديم خدمات الرعاية الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية، مما يتطلب الاهتمام بإعداد الكوادر الفنية بكفاءة عالية، حيث تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمعاهد الفنية التمريضية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر، والتى تم تخصيصها كالآتي:- (مستشفى الكرنك - مستشفى إيزيس) بنات فقط - و(مستشفى حورس) أولاد وبنات - (مجمع الأقصر الدولي) أولاد فقط، وذلك للحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام 2022/2023 بواقع 260 درجة.

ويضيف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إنه يتم تقديم كورس شامل على مدار سنوات الدراسة لكل الطلبة بداية من بوابات المستشفى وكافة الأقسام وكيفية عملها، وكيفية مساعد الأطباء والمرضى بجانب المشاركة فى غرفة الرعاية المركزة والعمليات وغيرها، ليتخرج الطالب أو الطالبة وهم على دراية شاملة بآليات العمل داخل المستشفيات بكفاءة كبيرة، حيث تستمر أعمال سحب كراسة الشروط واستقبال تقديم الملفات وفق الشروط والتعليمات المحددة وحتى نفاذ كراسات الشروط بكل المعاهد، وجاءت مواعيد العمل لسحب وتقديم الملفات داخل المعاهد المذكورة هي طوال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، مناشداً الجميع بضرورة التقديم فى المواعيد المحددة وبسرعة لكي يلحق الأهالى الأماكن اللازمة لأبنائهم في تلك المعاهد للتمريض المنتشرة حول الأقصر.

وجاءت الشروط الموضوعة للتقديم على النحو الآتي:- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك - الحصول على الشهادة الإعدادية فى ذات عام التقدم - أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية - ألا تكون الطالبة متزوجه ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة - ضرورة اجتياز الإختبارات التالية:- (الإملاء في اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الحاسب الآلي) - اجتياز كشف الهيئة والإختيار النفسي بنجاح - لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية كشف نظر ، كشف باطنة ، اختبار مخدرات.

وتشمل المصاريف الدراسية لتلك المعاهد والمدارس للتمريض، 10 آلاف جنيه مصر لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف 750 ج (لا ترد )، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول، ويتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده، ويتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر.

أما بالنسبة للطلبة وأبناء المدن الغير مربوطة بأي معاهد تمريضية فقد تم فتح الباب لدعمهم فى الالتحاق بمعهد رعاية حورس بأرمنت، حيث أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن فتح باب التقديم بمعهد رعاية تمريض حورس "بنين وبنات " لأبناء الشهادة الإعدادية من مراكز المدن الغير ملحقة نهائي بأي من المعاهد التمريضية، وهي فقط مركز (الطود - الزينية - القرنة)، على أن يكون التقديم بواقع 260 درجه بشكل مبدئي ووفق الشروط المعلنة والموضحة لحين إنتهاء كراسات الشروط، ويتم التقديم يومياً وطوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساءاً.

وقالت الهيئة، إنه تشمل الشروط المعلنة للتقديم، ما يلي:- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك - الحصول على الشهادة الاعداديه فى ذات عام التقدم - أن يكون المتقدم من نفس ابناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية - ألا تكون الطالبة متزوجه ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة - ضرورة اجتياز الاختبارات التالية:(الإملاء في اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الحاسب الآلي) - اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسي بنجاح - لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر ، كشف باطنة ، اختبار مخدرات ) - المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف 750 جنيه (لا ترد) - يتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول - يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة بخلاف المراكز المذكورة - يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر

كما احتفل مؤخراً طلبة وطالبات معهد رعاية التمريض في مستشفى الكرنك الدولى، بالنجاح بتفوق بعمل حفلة داخل أقسام المستشفى، وذلك تحت رعاية سماح النوبى مسئول التعليم الفني بالهيئة، وجمالات عرفه مدير المعهد ومدرسين المعهد، وبمشاركة أطباء وتمريض المستشفي، حيث قام الطلاب بتوزيع بعض الهدايا والألعاب على المرضى وذويهم، لنشر الفرحة في أرجاء المستشفى.