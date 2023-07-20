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غلق وتشميع 2 محل مخالف بنطاق حى العامرية أول بالإسكندرية.. صور

الخميس، 20 يوليو 2023 12:27 م
غلق وتشميع 2 محل مخالف بنطاق حى العامرية أول بالإسكندرية.. صور جانب من الحملة
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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شن حى العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة مكبرة استهدفت متابعة التزام المحلات والورش والمنشآت التجارية المخالفة، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات وفرض الانضباط بالشارع. 
 
وأعلن حى العامرية اول، برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول، وإشراف دعاء قطب سكرتير عام الحى، أن الحملة انطلقت من خلال الإدارات المعنية بالحى، وأسفرت عن غلق وتشميع 2 محل مخالف غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما تم التحفظ على اشغالات متنوعة تعوق حركة المرور.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.
 
وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الحدائق وإدارة النظافة بقص وتقليم ورفع مخلفات القص والتقليم من حديقة المستعمرة أمام مستشفى الهلال الأحمر، كما تم إزالة الحشائش والنباتات لعدد 3 مناور بمساكن الحرية وتقليم حديقة البردويل وsos وزراعة عدد10 شجرة ليمون.
 
جانب من الحملة في العامرية
جانب من الحملة في العامرية

جانب من حملات حي العامرية بالإسكندرية
جانب من حملات حي العامرية بالإسكندرية

غلق وتشميع 2 محل مخالف في العامرية
غلق وتشميع 2 محل مخالف في العامرية

 


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