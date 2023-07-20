اليوم السابع
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علاج 103 رؤوس من الفصيلة الخيلية فى قافلة بيطرية بكفر الشيخ واستمرار القوافل بالقرى

الخميس، 20 يوليو 2023 12:22 م
علاج 103 رؤوس من الفصيلة الخيلية فى قافلة بيطرية بكفر الشيخ واستمرار القوافل بالقرى جانب من الحملة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على الفصيلة الخيلية بالقرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة البيطرية  تمكنت من علاج 103 رؤوس من الفصيلة الخيلية في مختلف التخصصات، وصرف العلاج اللازم بالمجان، موجهاً باستمرار حملات تحصين كافة أنواع الحيوانات ضد الأمراض، حفاظا على الثروة الحيوانية، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن والقرى، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين كافة فصائل الحيوانات بها.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، بالتعاون مع مستشفي لعلاج الفصيلة الخيلية بقيادة الدكتور مصطفي محجوب، وفريق عمل المستشفى، وتواجد الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور محمود غالب، والدكتورة سماح صابر، بإدارة الرعاية، والدكتورة أماني رامون، مدير عام إدارة دسوق البيطرية، والدكتورة سيدة مرعي، رئيس قسم الرعاية بإدارة دسوق البيطرية، والدكتورة نيرمين محمد عبد العزيز، مفتش بيطري وحدة شباس الشهداء.

 

اجراء الكشف الطبي على أحد الخيول
اجراء الكشف الطبي على أحد الخيول

المشاركون في القافلة
المشاركون في القافلة

حملة بيطرية لعلاج الخيول
حملة بيطرية لعلاج الخيول

 

 


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