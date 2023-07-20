اليوم السابع
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طارق الملا: التوصل لاتفاق مع باريك جولد وسنتامين على البنود التجارية لاستغلال المعادن

الخميس، 20 يوليو 2023 10:15 ص
طارق الملا: التوصل لاتفاق مع باريك جولد وسنتامين على البنود التجارية لاستغلال المعادن الوزير وعلى يمينه مارتن هورجان الرئيس التنفيذى لسنتامين وعلى يساره جيمس فيرجسون نائب رئيس باريك جولد
كتبت -مروة الغول

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن توصل الوزارة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الانجليزية على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التى فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة. 
 
وأكد الوزير أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التى حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين، خاصة وأن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.
 
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