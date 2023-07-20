اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 05:43 م
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سقوط سقالة عليها عمال فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

الخميس، 20 يوليو 2023 04:36 م
سقوط سقالة عليها عمال فى منطقة الجمرك بالإسكندرية سقوط سقالة -أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت منطقة الجمرك فى الإسكندرية، سقوط سقالة عليها عمال أثناء عملهم بأحد المباني بشارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
 
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، ببلاغ يفيد بسقوط سقالة يستقلها عدد من العمال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
 
وتبين أنه خلال أداء عدد من العمال لعملهم فى مبنى سقطت سقالة، وجري حصر المصابين ونقلهم إلي المستشفي لتقلي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار الإسكندرية

سقوط سقالة

أعمال ترميم

حي الجمرك

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