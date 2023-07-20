سقوط سقالة عليها عمال فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك فى الإسكندرية، سقوط سقالة عليها عمال أثناء عملهم بأحد المباني بشارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، ببلاغ يفيد بسقوط سقالة يستقلها عدد من العمال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وتبين أنه خلال أداء عدد من العمال لعملهم فى مبنى سقطت سقالة، وجري حصر المصابين ونقلهم إلي المستشفي لتقلي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.