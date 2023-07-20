وأفاد المركز الصحفي -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- بأن المناورات ستستمر من 20 إلى 23 يوليو الجارى، موضحا أنه يشارك في المناورات عن الجانب الروسي سفينتا "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" الكبيرتان المضادتان للغواصات، والطرادات "جريمياشي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف".

وأشار إلى أنه -في وقت سابق- غادرت أربع سفن حربية وسفينة إسناد صينية ميناء (تشينجداو) متجهة إلى منطقة المناورات.