رفع كفاءة طريق القنطرة وإنشاء مجمع مدارس وسوق للسمك بالعريش

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جانبا من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة.

وقال فى تصريحات عبر إذاعة شمال سيناء المحلية، إنه تتم عمليات رفع كفاءة طريق العريش-القنطرة فى مرحلتها الأولى والاهتمام بردم الحفر ووضع علامات إرشادية خاصة بالطريق.

وأضاف :" هناك إنجاز كبير يتم بإنشاء مجمع المدارس المتميزة بشارع أسيوط منها مدرسة دولية ومن المخطط بإذن الله البدء فى إنشاء المسجد الكبير بالمنطقة"

ووجه محافظ شمال سيناء دعوة للمواطنين للاستفادة من القافلة الطبية بمركز شباب العريش والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس 100 يوم صحة، لافتا أنه خلال أسبوع تم عمل 267 عملية جراحية والانتهاء من كل قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات ووجه الشكر لأطباء جامعة السويس على جهدهم الكبير حتى الآن مشيرا إلى أنه تم قطع 1000 آلاف تذكرة للمواطنين وسيتم التعامل بحزم مع بعض الشكاوى الخاصة بالمحولين من القافلة لمستشفى العريش العام.

وأوضح أنه تم اختيار موقع سوق السمك بالعريش الحالى بجوار الصالة المغطاة بعد بحث عدة خيارات منها منطقة غرناطة، وتم الاعتراض على الموقع لوقوعه فى منطقة غير مصرح البناء فيها، ومنطقة سوق السمك الحالية تم التخطيط لها بشكل جيد .. وتضم مطاعم تطل على البحر ولن تؤثر على الصالة المغطاة، لافتا أنه كانت هناك مخططات كثيرة عرضت من بعض المواطنين لاستغلال منطقة جسر الوادى سياحيا وسيتم عمل نادى اجتماعى للمحافظة بالمنطقة ومنطقة رياضية متكاملة.

وعن حالة الطرق الجديدة قال محافظ شمال سيناء "لن نقوم باستلام الطريق الساحلى إلا بعد إجراء الاختبارات الفنية عليه ومطابقتة للمواصفات ومايتم هو طبقة أولى يسمح بالمرور عليها تمهيدا لوضع الطبقة الثانية".