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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

الخميس، 20 يوليو 2023 10:13 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين  لثورة يوليو المجيدة.
 
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للسيد الرئيس بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.
 
وقال رئيس الوزراء : ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي بفضل جهودكم لتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع أرضنا الغالية.
 
 
 

رئيس الوزراء

الرئيس السيسي

ذكرى ثورة يوليو



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