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"رئاسة شئون الحرمين" تطلق هويتها الجديدة

الخميس، 20 يوليو 2023 11:15 م
"رئاسة شئون الحرمين" تطلق هويتها الجديدة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
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أطلق الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، هوية الرئاسة الجديدة التى ركزت على أهم المعالم داخل الحرمين الشريفين.

وأكد السديس - خلال الملتقى الإعلامى لإطلاق وتدشين هوية الرئاسة الجديدة وخططها للعام الهجرى الجديد 1445هـ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أنها جاءت لتواكب التطورات التى تشهدها الرئاسة وفق خطتها التطويرية 2014، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، أيضًا مواكبة لرؤية المملكة 2030 فى التطوير ودفع عجلة التنمية وفق تطلعات القيادة السعودية فى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

 

 


عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السعودية

الحرمين

المسجد النبوى



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