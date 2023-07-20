"رئاسة شئون الحرمين" تطلق هويتها الجديدة

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أطلق الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، هوية الرئاسة الجديدة التى ركزت على أهم المعالم داخل الحرمين الشريفين.

وأكد السديس - خلال الملتقى الإعلامى لإطلاق وتدشين هوية الرئاسة الجديدة وخططها للعام الهجرى الجديد 1445هـ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أنها جاءت لتواكب التطورات التى تشهدها الرئاسة وفق خطتها التطويرية 2014، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، أيضًا مواكبة لرؤية المملكة 2030 فى التطوير ودفع عجلة التنمية وفق تطلعات القيادة السعودية فى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.