خفض استهلاك الكهرباء وشغل غسالة الملابس بهذه الطريقة

كتبت رحمة رمضان

توضح مبادرة اليوم السابع بعنوان " خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" بعض النصائح لقراءها لترشيد استهلاك غسالة الملابس للكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة وبالتالى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة خاصة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و زيادة الاحمال على الشبكة الكهربائية، وفيما يلي نصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس :

1. تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، حيث أنها تستهلك نفس الطاقة لان ده هيوفر في فواتير المياه والكهرباء.

2.استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

3. جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

4. يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها.