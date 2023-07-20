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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وكيفية تحويلها لنسبة مئوية

الخميس، 20 يوليو 2023 11:29 ص
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وكيفية تحويلها لنسبة مئوية الثانوية العامة 2023
كتب محمود طه حسين

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يتيح اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع اليوم السابع فى عدة خطوات: 
 
- التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة.
 
- الدخول برقم الجلوس للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة2023.
 
- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 موضح بها حالة الطالب ناحج أم دور ثان أم راسب وباقى للإعادة.
 
- مجموع الطالب الكلى.
 
- درجات الطالب فى كل مادة دراسية
 
- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 درجات ويمكن للطالب تحويلها إلى نسبة مئوية.
 
- تحول درجات الثانوية العامة إلى نسبة مئوية كالتالى نفترض حصول الطالب على 300 درجة ×100÷410 يظهر الناتج.
- المجموع الكلى لنتيجة الثانوية العامة 2023، 410 درجة.
ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.
 
وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.
 
سجل من هنا للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها
 
ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.
 
 

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانوية العامة 2023

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نتيجة طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة عام 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامة

نتيجة الثانويه العامة 2023

روابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية اليوم السابع

نتيجة الثانوية

الثانوية العامة 2023



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