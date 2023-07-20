جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بتزوير المستندات والنصب على المواطنين

كتب: أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين، بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال الاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.

وتواجه المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت أنهم زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على أموال المواطنين والنصب عليهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، وتزوير الأوراق الرسمية الخاصة ببعض سفارات عدد من الدول وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم للخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية لاستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - سيارة ملاكى ملك أحدهم - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامي" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"، وبمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.