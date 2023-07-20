اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 03:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2023.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية

الخميس، 20 يوليو 2023 02:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية مكتب التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وينشر " اليوم السابع" خريطة أماكن أداء اختبارات كلية التربية الفنية.
 
اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان يؤدى بها الاختبارات طلاب محافظات "الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
 
ويؤدى طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا.
قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-
 -التربية الرياضية
 
- التربية الموسيقية
 
- التربية الفنية
 
- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"
 
- الفنون التطبيقية
 
- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"
 
- التربية "فنية – موسيقية".

 


ما هو امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة

امتحان القدرات

امتحان قدرات فنون تطبيقية 2023

مكتب التنسيق امتحان القدرات

الحجز لأداء امتحان القدرات

اختبار القدرات للسنوات السابقة

امتحان القدرات للدور الثاني

موعد اختبار القدرات 2024

موعد اختبار القدرات 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

اختبار القدرات للثانوي

متى اختبار القدرات للثانوي 2022

زمن امتحان القدرات

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023

تقديم اختبارات قدرات

يمكن تأجيل امتحان القدرات

الكليات التي لا تشترط اختبار القدرات

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2023

هل كلية ألسن لها امتحان قدرات

موعد امتحان قدرات فنون جميلة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة عام 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامة

نتيجة الثانويه العامة 2023

روابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية اليوم السابع

نتيجة الثانوية

الثانوية العامة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة