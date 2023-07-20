تنسيق الجامعات 2023.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية

اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان يؤدى بها الاختبارات طلاب محافظات "الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

ويؤدى طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا.

قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-

-التربية الرياضية

- التربية الموسيقية

- التربية الفنية

- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"

- الفنون التطبيقية

- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"

- التربية "فنية – موسيقية".