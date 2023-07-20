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تموين المنيا يضبط 79مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الخميس، 20 يوليو 2023 02:37 م
تموين المنيا يضبط 79مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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حررت مديرية التموين بالمنيا، 79مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 79 مخالفة تموينية منها 75 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان )، و4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم صلاحية - غش تجارى - البيع بأزيد من السعر المعلن أو المقرر).
 

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