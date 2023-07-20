تموين المنيا يضبط 79مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

المنيا-حسن عبد الغفار

حررت مديرية التموين بالمنيا، 79مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.