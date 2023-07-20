اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 02:09 م
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تفحم شخصين فى حادث اشتعال تروسيكل بالشرقية

الخميس، 20 يوليو 2023 01:01 م
تفحم شخصين فى حادث اشتعال تروسيكل بالشرقية اسعاف
الشرقية فتحية الديب

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لقى شخصان مصرعهما، إثر اشتعال النيران في تروسيكل كانا يستقلانه بالطريق الإقليمي بالقرب من نزله السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران في تروسيكل بالطريق الإقليمي بالقرب من نزلة السعديين بمركز منيا القمح، ما أسفر عن تفحم شخصين.
 
تم السيطرة على حريق التروسيكل، وتبين مصرع شخصين في العقد الخامس من العمر وتفحم جثتيهما بصورة كاملة جراء الحريق، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السعديين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة بمركز منيا القمح، التي طبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه، وصرحت بالدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهما عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

 
 
 
 



 

 


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