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تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023

الخميس، 20 يوليو 2023 04:00 ص
تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023 سيارات - أرشيفية
كتبت ـ أمانى سمير

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كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن شهر يونيو 2023 من خلال الترتيب العام لجميع المركبات الأعلى ترخيصا وتأمينا حيث استطاعت ماركة  "شيفورولية" حصد المركز الأول فى عدد المركبات للشهر الثانى على التوالى حيث بلغت 903 الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها . 
 
وفى المركزالثانى نيسان 722 والمركز الثالث رينو568 وفى المركز الرابع شيرى 537 سيارة وفى المركز الخامس كيا 517 وفى المركز السادس سوزوكى 463 مركبة.
 
وفى المركز السابع هيونداى 452 سيارة وفى المركز الثامن بى واى دى 415 وفي المركز التاسع مرسيدس354 وفى المركز العاشر تويوتا 333 مركبة.

تأمين السيارات

ترخيص السيارات

سيارات



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