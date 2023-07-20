اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 10:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أهم مشروعات حياة كريمة المنفذة بالفيوم

الخميس، 20 يوليو 2023 10:00 م
تعرف على أهم مشروعات حياة كريمة المنفذة بالفيوم أرشيفية ــ حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغت حجم المشروعات التي تم تنفيذها لمُبادرة "حياة كريمة" في محافطة الفيوم بمركز يوسف الصديق، حوالي 340 مشروعاً تنموياً ، حسب ما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها.

 
1- إنشاء 6 محطات معالجة و 17 مشروعا لتوصيل خدمات الصرف الصحي
2- إنشاء وتوسعة 3 محطات لمياه الشرب
3- إنشاء وتطوير 10 نقاط إسعاف و28 وحدة طب أسرة
4- إنشاء وإحلال وتوسعة وصيانة 39 مدرسة لتطوير الخدمات التعليمية
5- إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية
6- إنشاء 8 مجمعات خدمات زراعية
7- انشاء 5 مشروعات لرصف وتطوير الطرق الرئيسية
8- تنفيذ 17 مشروع للطرق الداخلية.    
9- تنفيذ محطة رفع قرية قوتة، بنسبة إنجاز 45% للأعمال المدنية
10- تنفيذ محطة رفع قرية علي باشا الروبي، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية، 
11- تطوير وحدة طب أسرة علي باشا الروبي بنسبة إنجاز 100%
12- تنفيذ  مشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بنسبة إنجاز 100%،
13-
14- تنفيذ مجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، بقرية قوتة بنسبة إنجاز 100%، ومركز الأمومة والطفل، بنسبة إنجاز 55%.
15- إنشاء وحدة إسعاف قرية قوتة بنسبة إنجاز 100%
16- تطوير مركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 80%، 
17- مشروع توصيل شبكات الانترنت فائق السرعة، بنسبة إنجاز 90%، 
18- تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي التي تخدم القرية والقرى المجاورة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم،
19- انشاء وحدة طب أسرة قارون بنسبة إنجاز 100%
20- تنفيذ مركز شباب قرية منشأة قارون بنسبة إنجاز 100%
21- انشاء مكتب بريد قارون بنسبة إنجاز 100%
22- تنفيذ مشروع إنشاء مركز طب أسرة متكامل بنسبة إنجاز 60%
23- انشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية الخلطة بنسبة إنجاز 100%. 
 
 
 

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

محافظة الفيوم

وزارة التخطيط



الموضوعات المتعلقة

247 مليار جنيه قيمة مشروعات مؤجلة من خطة الدولة للعام المالى المقبل

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:00 ص

التخطيط: عرض لشراء محطة جبل الزيت بـ300مليون دولار والترسية فى أكتوبر.. هالة السعيد: نسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص.. صندوق مصر السيادى ذراع استثمارية للدولة هدفه زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:00 ص

التخطيط تكشف عن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" فى الإسكندرية

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:00 ص

التخطيط: عرض لشراء محطة جبل الزيت بـ 300 مليون دولار والترسية في أكتوبر

الأحد، 16 يوليو 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة