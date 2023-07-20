تعرف على أهم مشروعات حياة كريمة المنفذة بالفيوم

بلغت حجم المشروعات التي تم تنفيذها لمُبادرة "حياة كريمة" في محافطة الفيوم بمركز يوسف الصديق، حوالي 340 مشروعاً تنموياً ، حسب ما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها.
1- إنشاء 6 محطات معالجة و 17 مشروعا لتوصيل خدمات الصرف الصحي
2- إنشاء وتوسعة 3 محطات لمياه الشرب
3- إنشاء وتطوير 10 نقاط إسعاف و28 وحدة طب أسرة
4- إنشاء وإحلال وتوسعة وصيانة 39 مدرسة لتطوير الخدمات التعليمية
5- إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية
6- إنشاء 8 مجمعات خدمات زراعية
7- انشاء 5 مشروعات لرصف وتطوير الطرق الرئيسية
8- تنفيذ 17 مشروع للطرق الداخلية.
9- تنفيذ محطة رفع قرية قوتة، بنسبة إنجاز 45% للأعمال المدنية
10- تنفيذ محطة رفع قرية علي باشا الروبي، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية،
11- تطوير وحدة طب أسرة علي باشا الروبي بنسبة إنجاز 100%
12- تنفيذ مشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بنسبة إنجاز 100%،
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14- تنفيذ مجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، بقرية قوتة بنسبة إنجاز 100%، ومركز الأمومة والطفل، بنسبة إنجاز 55%.
15- إنشاء وحدة إسعاف قرية قوتة بنسبة إنجاز 100%
16- تطوير مركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 80%،
17- مشروع توصيل شبكات الانترنت فائق السرعة، بنسبة إنجاز 90%،
18- تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي التي تخدم القرية والقرى المجاورة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم،
19- انشاء وحدة طب أسرة قارون بنسبة إنجاز 100%
20- تنفيذ مركز شباب قرية منشأة قارون بنسبة إنجاز 100%
21- انشاء مكتب بريد قارون بنسبة إنجاز 100%
22- تنفيذ مشروع إنشاء مركز طب أسرة متكامل بنسبة إنجاز 60%
23- انشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية الخلطة بنسبة إنجاز 100%.
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