اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 08:59 م
أكرم القصاص
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"النواب" العراقى يعلن دعمه للإجراءات الحكومية تجاه ما حدث أمام السفارة العراقية بالسويد

الخميس، 20 يوليو 2023 08:15 م
"النواب" العراقى يعلن دعمه للإجراءات الحكومية تجاه ما حدث أمام السفارة العراقية بالسويد النواب العراقى
أ ش أ

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 أعلن مجلس النواب العراقى، اليوم /الخميس/، عن دعمه للإجراءات الحكومية تجاه ما حدث أمام السفارة العراقية بالسويد

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "مجلس النواب عبر عن أسفه عما حصل، اليوم الخميس، أمام السفارة العراقية فى السويد، وأضاف أن "المجلس أعلن عن دعمه وتأييده للإجراءات الحكومية".


وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم /الخميس/، حظر التعامل مع جميع الشركات السويدية على خلفية حرق القرآن الكريم والعلم العراقى فى السويد.


وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة عمر عبدالرزاق، -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)-، أن "وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسرى وجهت بحظر التعامل من قبل الوزارة وتشكيلاتها مع الشركات السويدية كافة".


وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات فى الأراضى العراقية.


وقالت الهيئة إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على المؤيد علق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات فى الأراضى العراقية لسماح دولتها بحرق والمصحف الشريف والعلم العراقي.


النواب العراقى

السويد

حرق المصحف

ستوكهولم



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