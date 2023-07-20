وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير كل ما من شأنه لراحتهم، وتقديم الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.