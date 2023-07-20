الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أول مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية بالبحيرة.. المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلائع والشباب بالقرى والنجوع و الأحياء الشعبية. صور

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن دور المنظمات الأهلية فى المجتمع المصرى والتى تساهم بقوة مع مؤسسات الدولة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، لابد أن نذكر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى الذى انطلقت فاعلياته فى مارس من العام الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويعتبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى الذى يضم أقدم و أكبر المؤسسات والمنظمات الأهلية نموذجا ملهما لتقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية.

ولم يقتصر دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي على النواحى الاجتماعية والاقتصادية فقط بالتزامن مع موجة الغلاء العالمية بل تعدى ذلك إلى الدور التنموي بمعناه الشامل بداية من الاهتمام بصحة المواطنين ورفع مستوى تعليمهم وتثقيفهم إلى تنمية مهاراتهم و قدراتهم وتنمية مواهبهم .

وفى هذا السياق أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى أول مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها ورعايتها بمحافظة البحيرة.

وقام التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب بتكريم المشاركين فى دورة كرة القدم للمواهب الصاعدة والتى أقيمت بملاعب مركز التعليم المدنى بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة.

شارك فى تكريم المواهب الرياضية عدد من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى منهم النائب البرلمانى اللواء أسامة المصرى والدكتورة أمل فليفل نائب مدير مستشفى رشيد ومحمد طه وكيل وزارة التموين الأسبق .

من جانبها أكدت الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى أن فاعليات التحالف ومبادراته التنموية لا تقتصر على الدعم الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بل تستهدف أيضا رفع قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم فى الفنون والرياضة والعلوم وكافة مناحى الحياة

وأضافت أن استراتيجية عمل التحالف الوطنى تهدف فى الأساس إلى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع المصرى ورفع المستوى المعيشى للمواطنين بما يتوافق مع الجمهورية الجديدة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واوضحت الكاتب ان مبادرة تنمية القدرات الرياضية بالبحيرة أستهدفت الطلائع والشباب بالقرى والنجوع الى جانب الاحياء الشعبية بجميع مدن المحافظة وذلك لاكتشاف المواهب الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم حتى يكونوا نجوما وأبطالا يرفعون أسم مصر فى المحافل الدولية.

مشيرة إلى أن التحالف الوطنى يضم نخبه من المتخصصين فى كافة المجالات الرياضية واللذين عكفوا طوال الفترة الماضية على اكتشاف مواهب الطلائع والشباب وصقلها بشكل علمى ورعايتها بالشكل اللائق حتى يكونوا أبطالا فى كافة الالعاب الرياضية .

يذكر ان التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى بالإضافة إلي 27 إتحاد إقليمي تعمل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والصحية فضلا عن دورها التوعوي والتعليمي والعمراني.

ويستمد التحالف الوطنى للعمل الاهلى دوره الهام فى المجتمع من خلال مبادراته الخدمية والتنموية المختلفة التى تتوالى منذ انطلاقه فى مارس من العام الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولم تقتصر فاعليات التحالف الوطنى للعمل الاهلى على محافظات بعينها بل إمتدت إلى كافة ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها من خلال الالاف من المتطوعين اللذين حرصوا ان يقدموا رسالة للعالم كله عن قيمة التكافل الاجتماعى.

وشهدت محافظة البحيرة عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف "

وتعد مبادرة " ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية .

وتنوعت فاعليات مبادرة "ستر وعافية" بالبحيرة بداية من توزيع المواد الغذائية بالمجان على الفئات الاكثر احتياجا داخل منازلهم فيما يعرف بحملة طرق الابواب وكذلك تنظيم قوافل طبية شاملة بالإضافة إلي توزيع عدد كبير من الحقائب المدرسية والبطاطين ولعب الاطفال بالاضافة الى تنظيم قافلة بيطرية و إقامة معرض لبيع الملابس بأسعار رمزية إلى جانب إقامة حفلات ترفيهية لرسم البهجة على وجوه أطفال هذه القرى المحرومة.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق " من اهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وتنوعت فاعليات مبادرة خيرك سابق بالبحيرة ولم تقتصر على توزيع المواد الغذائية بل قامت بتوزيع الملابس على الأطفال الايتام بالمدارس و كذلك توزيع السترات الشتوية والبطاطين على الاسر الاكثر احتياجا .

وشهدت محافظة البحيرة فاعليات مبادرة " كتف بكتف" و هى احدث المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية بالتزامن مع تدشين المبادرة باستاد القاهرة الدولى بمشاركة كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام التحالف الوطنى بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بتنظيم فاعلية لافته باستاد دمنهور الرياضى وذلك لتوزيع ما يقرب من 15 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الاكثر احتياجا بالبحيرة بالاضافة الى توزيع الملابس على الايتام من الأطفال و كذلك أطفال القرى الأكثر احتياجا بالمراكز والقرى المختلفة.



مبادرة اكتشاف المواهب (1)



مبادرة اكتشاف المواهب (2)



مبادرة اكتشاف المواهب (3)



مبادرة اكتشاف المواهب (4)



مبادرة اكتشاف المواهب (5)



مبادرة اكتشاف المواهب (6)



مبادرة اكتشاف المواهب (7)



مبادرة اكتشاف المواهب (8)



مبادرة اكتشاف المواهب (9)



مبادرة اكتشاف المواهب (10)



مبادرة اكتشاف المواهب (11)