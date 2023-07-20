"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بضربات الشمس: إجهاد عام وإحمرار الوجه

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الاصابة بضربة الشمس

وقالت وزارة الصحة والسكان تتمثل اعراض الاصابة بضربة الشمس فى :-

ارتفاع في درجة حرارة الجسم .

احمرار في الوجه وجفاف في الجلد.

التهاب في العين .

اجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية .

الشعور بدوار مع في وشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي وسرعة في النبض مع تنفس غير طبيعي . قد تظهر بصورة فجائية .

يفقد الشخص وعيه من غير سابق إنذار .

وإشارت وزارة الصحة والسكان إلي أن قله العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل وفي الحالات التي تصل الى درجة الدوار أو فقدان الوعى يجب التوجه فوراً الى اقرب مستشفى حميات والتعامل السليم ومعالجة الحالات.

وتعد ضربة الشمس من الطوارئ الطبية وتعد أحد أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها حيث يجب سرعة الخفض العاجل لدرجة حرارة الجسم الأساسية فهو حجر الأساس في علاج المصاب بضربة الشمس حيث إن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هي المحدد الأولى لعلاج المصاب.