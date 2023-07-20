"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تنظم دورة تدريبية بمشاركة 6 محافظات

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، دورة تدريبية لمدربات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار (لياقتى، مهارتى)، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع منظمة اليونسيف ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويتم تنظيم دورة تدريبية لمدربات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار (لياقتى، مهارتى) بمشاركة محافظات (البحيرة _ القاهرة _ الجيزة _ جنوب سيناء_ شمال سيناء_ مطروح _ الإسكندرية) وذلك حتى 22 يوليو الجارى، بمشاركة 100 منسق ومدربة بمعسكرات المدينة الشبابية فى أبو قير.

وتضمن البرنامج عمل محاكاة واجتماع لجميع المنسيقين والمدربين مع مسئولة اليونسيف من منظمة اليونسيف ومنسقة البرنامج من وزارة الشباب والرياضة، حيث يهدف البرنامج إلي تنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتهم مجتمعياً من خلال الرياضة، وينفذ المشروع بدعم من منظمه اليونسيف في اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الشباب إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصرى.