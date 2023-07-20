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السكة الحديد تخفض سرعة القطارات ببعض الخطوط لارتفاع درجات الحرارة

الخميس، 20 يوليو 2023 10:37 ص
السكة الحديد تخفض سرعة القطارات ببعض الخطوط لارتفاع درجات الحرارة قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الهيئة القومية للسكك الحديدية، أنه نظراً لارتفاع درجات الحرارة وحفاظاً علي سلامة الركاب والمعدات، أصدرت الهيئة تعليماتها لقائدى القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات.
 
وأوضحت هيئة السكة الحديد أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.
 
وأضافت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى من خلال غرفة الطوارئ المخصصة، مؤكدة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل. 
 
وقدمت الهيئة الاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة خاصة أن الموضوع خارج عن إرادة الهيئة.
 

السكة الحديد

ارتفاع الحرارة

الطقس

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القطارات



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