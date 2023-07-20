وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن زيارة كيسنجر إلى العاصمة الصينية تأتي بالتزامن مع خلاف واسع بين الولايات المتحدة والصين، حيث بذلت الحكومة الأمريكية جهودًا في الأشهر الأخيرة، لتحقيق الاستقرار في العلاقة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وكان كيسنجر قد التقى، في وقت سابق، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يى، بالإضافة إلى وزير الدفاع الصيني المدرج على قائمة العقوبات بالولايات المتحدة الأمريكية لي شانجفو.

يشار إلى أن العقوبات الأمريكية على وزير الدفاع الصيني، بسبب شرائه أسلحة روسية عام 2018، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز (Su-35) ونظام صواريخ أرض-جو من طراز (S-400).