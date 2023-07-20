الدفاع الروسية: مقتل 595 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 32 مٌسيرة خلال 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 595 جنديا أوكرانيا، وتدمير 32 مسيرة، حصيلة العمليات العسكرية خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/- أن القوات شنت ضربات عقابية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة، استهدفت مواقع تصنيع وتخزين الزوارق المسيرة فى مقاطعة أوديسا، ودمرت مواقع للبنية التحتية للوقود ومستودعات للذخيرة للقوات الأوكرانية قرب مدينة نيقولايف جنوب شرق أوكرانيا، كما أحبطت هجمات أوكرانية على محاور دونيتسك وكراسنى ليمانسك وجنوب دونيتسك.



وأشارت إلى أنه تم صد 16 هجوما معاديا للقوات الأوكرانية، وتدمير مدفع أمريكى (M777)، ومدفعين ذاتيى الحركة ومدفع (ميستا- بي) فى محور دونيتسك، كما تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك.



وأضافت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوى اعترضت 7 صواريخ (هيمارس) أمريكية الصنع، ودمرت 32 مسيرة أوكرانية فى مقاطعات خاركوف وزابوروجيه وخيرسون، و لوجانسك ودونيتسك.