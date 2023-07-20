الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (7 أشخاص من العاملين والمسئولين عن 4 صيدليات "لأحدهم معلومات جنائية") تخصصوا فى ترويج العقاقير والأمبولات وعبوات القطرة المؤثرة والمخدرة .. وبحوزتهم (عدد 276,749 قرص مؤثر – عدد 51,170 أمبول مؤثر- عدد 8,110 قطرة مؤثرة – عدد 104 عبوة مؤثرة– عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الحشيش – سيارة – سلاح أبيض- مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة).

واسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) .. بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - 2 سلاح أبيض) وضبط (عدد 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) .. بحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة – مبالغ مالية- 3 هواتف محمولة) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. بحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص).. بحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).

واسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية " بدون لوحات ".. بحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص ، سيدة - لهما معلومات جنائية) .. بحوزتهما (كمية من مخدرى "الأفيون، الحشيش"- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. بحوزته (كميات مختلفة من المواد المخدرة "الحشيش، الآيس، الهيروين" - مبلغ مالى - هاتف محمول- 2 سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.