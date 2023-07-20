وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة نابلس، ما أسفر عن استشهاد الشاب بدر المصري (19) عاما، وإصابة عشرات المواطنين.

وأدانت الوزارة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والمواقع والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، وعمليات هدم وتسليم إخطارات بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق المصنفة "ج".

وأكدت أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي يقوّض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وحذرت من مخاطرها على ساحة الصراع، وطالبت بمواقف دولية جدية لإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب.