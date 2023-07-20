اليوم السابع
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التخطيط: مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر

الخميس، 20 يوليو 2023 11:00 م
التخطيط: مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تدرس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة انشاء أول أكاديمية للتصدير  لتعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة، كما ستساهم في بناء القدرات والمهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، تعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها مع متطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.

وستكون مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر وللمنطقة خاصة دعم القطاع الخاص وفتح مجالات تصدير للاسواق العالمية، وستواصل المؤسسة بتقديم الحلول التجارية المتكامله لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة وتمكين المرأة والشباب عن طريق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية و برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي من مشروع " أكاديمية التصدير"  في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية و كذا الدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.

 

 


أكاديمية التصدير

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

الصادرات

افريقيا

وزارة التخطيط



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