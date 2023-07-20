إزالة 29 حالة ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والزراعات بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها محافظ القليوبية بقرى مركز قليوب، حيث تم إزالة 29 حالة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتنوعت المخالفات ما بين منازل غير مأهولة بالسكان منشأة بالطوب الأبيض وهناجر حديدية وأسوار وجمالون وإشغالات على أرض أملاك دولة، حيث تم إزالة كل الحالات إزالة كاملة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ 21 لإزالة التعديات، من إزالة 207 حالة مباني بمساحة 26026 م2، و64 حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة 30471م2، مضيفا أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 39 حالة مباني بمساحة 40838م2، و16 حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة 3596م2 وكذلك 21 حالة زراعة أملاك ري بمساحة 8040 م2 ( 1 فدان 21 قيراط 21 سهم).

وقد قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالمرحلة الثالثة حتى الآن بإزالة 74 حالة بمساحة 8521م2 أملاك الدولة وأملاك خاصة 5 حالات بمساحة 495م2.

وأكد المحافظ، أيضا أن هناك خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ووجَّه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كما شدد المحافظ، على ضرورة التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مشيرا إلى التعاون التام بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل أي عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.