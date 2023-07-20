اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 185 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات ببنى سويف

الخميس، 20 يوليو 2023 12:09 م
إزالة 185 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات ببنى سويف جانب من الإزالات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أمس"إزالة  14حالة تعد (7 حالات  على مساحة 300متر صرف ، 7حالات على 7 قيراط زراعة)،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 185 حالة تعد منها ( 135حالة تعد مباني على مساحة 18887 متر، 50 حالة زراعة على مساحة 2 فدان و3 قراريط) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالثة "السبت 8 يوليو الجارى" وحتى صباح اليوم.
 
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجارى.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

إزالة تعديات على الأراضي

تعديات على الأراضى الزراعية ببنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة