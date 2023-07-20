إزالة الأجزاء المعلقة والخطرة بالعقارات القديمة بحى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قامت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حى الجمرك.

فيما واصلت إدارة المشروعات تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربى، والعقار به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة، حيث أنه جارى العمل اليوم فى إزالة الدور السابع، وجارى المتابعة اليومية حتى انتهاء الأعمال.

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدى للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.