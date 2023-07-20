ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن هورونزي اليوم الخميس مطالبته الأوكرانيين الاتصال فورا بأرقام خدمة الطوارئ إذا اكتشفوا أشياء متفجرة، كما نصح سكان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعدم الذهاب إلى المسطحات المائية والحقول والغابات وكذلك المسارات غير المعبدة.

وقام فنيو القنابل التابعون لخدمة الطوارئ الحكومية، منذ بدء العملية العسكرية، بإبطال مفعول 3 آلاف و46 قنبلة ملقاه من الجو.

وقام الخبراء بمسح 91 ألفا و401 هكتار من الأراضي، وتجرى حاليا أعمال إزالة الألغام بشكل رئيسي في المناطق التي تم تحريرها في دونيتسك وميكولايف وخاركيف وخيرسون.

وأشار هورونزي إلى أن الأولوية تعطى لمنشآت البنية التحتية وخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز حتى يشعر الناس في المناطق التي تم نزع المتفجرات فيها، براحة أكبر في الحصول على المياه والغاز والكهرباء.

من ناحية أخرى، أصيب 20 شخصا على الأقل بجروح؛ جراء قصف روسي على ميكولايف وأوديسا جنوبي أوكرانيا.

وذكر حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم - على تطبيق تليجرام - أن مبنى سكنيا مؤلفا من ثلاثة طوابق انهار في وسط مدينة ميكولايف وأنقذت خدمات الطوارئ شخصين من تحت الأنقاض.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر، إنه بعد الهجوم الروسي كان هناك دمار في وسط أوديسا، من دون أن يحدد طبيعة الهجوم.. مضيفا أن الأجهزة المختصة تعمل بجد.