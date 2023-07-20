اليوم السابع
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أسعار الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. انفوجراف

الخميس، 20 يوليو 2023 03:00 م
أسعار الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. انفوجراف اسعار الأرز الأبيض
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن
 
يتم طرح الأرز الأبيض المستورد الهندى بسعر 20 جنيها للكيلو.
 
طرح كيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها.
 
طرح كيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.
 
اسعار الأرز الابيض
اسعار الأرز الأبيض

 


التموين

اسعار الأرز

مخزون الارز

اسعار الارز بالتموين



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