1417 مركبة كهربائية مرخصة فى مصر نهاية ديسمبر الماضي

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات نشرة حصر ‏المركبات المرخصة في 31/12/2022، وصول عدد المركبات الكهربائية المرخصة في مصر بكافة أنواعها إلى 1417 مركبة بنهاية ديسمبر الماضي.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن السيارات حازت على نصيب الأسد من إجمالى المركبات الكهربائية المرخصة حتى هذا التاريخ بواقع 1283 ترخيص، يليها الأتوبيسات بنحو 126 ترخيص، وأخيراً المركبات الأخرى بنحو 8 تراخيص.

وقدرت النشرة السنوية إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بنحو 9,9 مليون مركبة في 31/12/2022 مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 بنسبة انخفاض قدرها 8,9 ٪، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبـة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2,6 مليون مركبة بنسبة 25,8٪ ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,3 مليون مركبة بنسبة 13,5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722,3 ألف مركبة بنسبة 7,3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عدد المركبات بها 38,7 ألف مركبـة بنسبة 0,4 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022.

وسجل إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,5 مليون سيارة بنسبة 54,9 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 5,1 مليون سيارة بنسبة 93,8٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 328,0 ألف سيارة بنسبة 6,0٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 41 سيارة .