مركبات تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال مايو.. اعرف عددها

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن السيارات "الزيرو والمستعمل"، قد سجلت حوالي 447831 مركبة مرخصة ومؤمن عليها خلال مايو 2023 .
وكان من بينها حوالي 144 مركبة تعمل بالكهرباء ، و 315084 تعمل بالبنزين ، و108294 تعمل بالسولار، 11043 تعمل بالبنزين و الغاز الطبيعي ، و 100 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي فقط .
جدير بالذكر:أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضحت خلال شهر ابريل 2023 أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت حوالي 15086 مركبة .
كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1193مركبة موديل 2020 و2318مركبة موديل 2021و5898مركبة موديل2022 و5648 مركبة موديل 2023 و29 مركبه موديل 2024.
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