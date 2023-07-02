وكيل صحة قنا يتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بدندرة

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، فعاليات المبادرة الرئاسية، 100 يوم صحة بوحدة الجُبيل بقرية دندرة التابعة لإدارة قنا، رافقه الدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام علي المبادرة بالمحافظة.

وتابع تاوضروس، تردد المواطنين علي المبادرة واستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة لهم وتوافر كافة الأجهزة والمستلزمات اللازمة لذلك، وتفقد المشروع الأوروبي بمدينة قنا حيث تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أجهزة قياس الضغط والسكر والإعتلال الكلوي.

وأشار الدكتور راجي، إلي أن مبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقدم العديد من الخدمات المتنوعة التي تخدم كافة أفراد الأسرة، كما أن المبادرة تقدم الكشف عن مرض الضغط والسكر والإعتلال الكلوي والفحص الاكلينيكي للثدي للتأكد من خلو السيدات من سرطان الثدى.