الفرق الثابتة والمتنقلة بحملة "100 يوم صحة" تجوب شوارع الإسكندرية.. صور

وأكدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الفرق الثابتة والمتنقلة تجوب شوارع الإسكندرية، وتواصل أعمالها بنجاح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وزائري الإسكندرية، وذلك وسط اقبال متزايد من المواطنين.

وأضافت أن المبادرة يتم تنفيذها في بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة.

والجدير بالذكر أن المبادرة تشمل تكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال تفعيل مبادرات الصحة العامة والتي تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة و الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي و مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج، وكذلك مبادرة العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.