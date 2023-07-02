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وكيل زراعة الغربية: انتهينا من زراعة محصول القطن و150 ألف فدان ذرة

الأحد، 02 يوليو 2023 10:21 ص
وكيل زراعة الغربية: انتهينا من زراعة محصول القطن و150 ألف فدان ذرة زراعة القطن - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم الانتهاء من زراعة المساحة المخصصة من القطن بنطاق المحافظة، خلال الفترة الماضية، وزراعة 150 ألف فدان من الذرة الشامية.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن الإرشاد الزراعي قام بحملات وندوات إرشادية للمزارعين بأهم التعليمات الخاصة بالطرق السليمة للزراعة وطرق الوقاية من الآفات التي قد تصيب المحصول ومكافحتها.

وأوضح أنه تم أيضا زراعة مساحات كبيرة من الفول الصويا والسمسم والفواكه والخضراوات، والقيام بالدور الإشرافي لأعمال الزراعة وتوعية المزارعين.

 

 


محافظة الغربية

زراعة الغربية

القطن

الذرة الشامية

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