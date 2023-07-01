تعرف على طرق الاستخدام الآمن للمبيدات وإرشادات تخزينها

وضعت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عددا من التوصيات حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك، وكيفية تخزين المبيد.
وكانت الإرشادات كالتالى:
1- قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.
2- مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.
3- ارتداء ملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة عند قياس وتحضير الخليط ، وقبل الجنى.
4- اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.
5- اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.
6- عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.
7- غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.
8- يجب ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها وضعها في مكان آمن.
9-يجب تخزين المبيدات فى مكان مقفول بإحكام.
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