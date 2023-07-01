اليوم السابع
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تعرف على طرق الاستخدام الآمن للمبيدات وإرشادات تخزينها

السبت، 01 يوليو 2023 01:57 م
تعرف على طرق الاستخدام الآمن للمبيدات وإرشادات تخزينها وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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وضعت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عددا من التوصيات حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك، وكيفية تخزين المبيد.‬

وكانت الإرشادات كالتالى:

 

1- قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.
 
2- مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.
 
3- ارتداء ملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة عند قياس وتحضير الخليط ، وقبل الجنى.
 
4- اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.
 
5- اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.
 
6- عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.
 
7- غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.
 
8- يجب ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها وضعها في مكان آمن.
 
9-يجب تخزين المبيدات فى مكان مقفول بإحكام.
 

المبيدات

تخزين المبيدات

استخدام المبيدات

وزارة الزراعة



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