وفاة أكبر معمرة بمحافظة الشرقية عن عمر 134 سنة

الشرقية - إيمان مهنى

توفيت الحاجة كاملة عبد السلام موسى، أكبر معمرة فى محافظة الشرقية ، عن عمر يناهز 134 سنة.

وشيع أهالي قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جنازة الحاجة كاملة عبد السلام موسى، بعد وفاتها متأثرة بأمراض الشيخوخة.

وقال رضا عبد الحليم حمزة، أحد أقاربها، إن الحاجة كاملة عبد السلام مواليد 1889، وأنها وحيدة ليس لها أبناء، حيث تزوجت 4 مرات لم تنجب إلا مرة واحدة، وتوفى نجلها هو رضيعًا، وكانت هي جدة لأهل القرية كلهم، وأنه كان يتبارك بدعاؤها له ولأسرته، ويحرص على زيارتها والاطمئنان عليها.

ويكمل الحاج لطفي علام، أن الحاجة كانت بركة القرية كلها، وأننا حزنا جمعيا عليها، وأقامت أسرتها عزاء حضره كل الأهالي لتقديم واجب العزاء فيها.

يذكر أن الحاجة كاملة عبد السلام موسي، عاصرت ثلاث قرون، وتغيرات سياسية واجتماعية، ذلك منذ احتلال الإنجليزي والعهد الملكي.