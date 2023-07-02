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وزير التعليم يوجه بتعويض وقت طلاب الثانوية حال تأخر استلام الأسئلة..صور

الأحد، 02 يوليو 2023 09:45 ص
وزير التعليم يوجه بتعويض وقت طلاب الثانوية حال تأخر استلام الأسئلة..صور وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمطروح
كتب محمود طه حسين

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قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.
 
وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
كما حرص الوزير على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات.
 
ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.
 
ووجه الوزير أيضا بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد يوما بديلا نظير يوم الاجازة، وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم.
 
كما شدد الوزير على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
ومن جانبه، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة لتفقد انتظام سير الامتحانات، مشيدا بالجهد الذي يبذله الوزير لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات.
 
وقد تفقد الوزير والمحافظ مركز توزيع الأسئلة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير توزيع الامتحانات بالمحافظة.
 
والجدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة مطروح ٢٦٢٨ طالب من بينهم ١٠٩٦ طالب بالشعبة الأدبية و ١٥٣٢ طالب بالشعبة العلمية من خلال ١٣ لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة لهم.
 
وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمطروح (2)
وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمطروح

 
وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمطروح (3)
وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمطروح
 

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