وزيرة البيئة: استثمارات بـ400 مليون دولار فى المرحلة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة

كتبت ـ منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه تم بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 إلى 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، كما تم إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، والتخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، كما تم التخلص من حوالي 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاما.

وأعلنت الوزيرة، أنه تم التخلص الآمن من 1005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، والانتهاء من معالجة 430طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.