اليوم السابع
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مقتل شاب قنصا شمال لبنان ورئيس الحكومة يدين الحادثة

الأحد، 02 يوليو 2023 04:00 ص
مقتل شاب قنصا شمال لبنان ورئيس الحكومة يدين الحادثة الشرطة اللبنانية
أحمد علوى

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قتل شاب في منطقة بشري، شمال لبنان على يد قناصة، حيث دان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الحادثة مشددا على ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن "مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة القرنة السوداء - بشري على يد قناصة، حيث أكدت أن "طيران الجيش اللبناني يقوم في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة بحثاً عن المجرمين".

وقال ميقاتي "أتابع حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء، عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش، العماد جوزيف عون، والمراجع الأمنية والقضائية المختصة".

وأكد ميقاتي على أن "هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه، وليكونوا عبرة لغيرهم".

وشدد خلال اتصال مع نائب بشري، ستريدا جعجع، على "ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه لبنان".

 

 


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