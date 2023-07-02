مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية

وتبين من جداول التشغيل اليومية أن من المقرر أن يصل اليوم 21 رحلة بينهم 4 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا، و5 رحلات من التشيك، ورحلتين داخليتين، و5 رحلات من ايطاليا.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، تطبيق إجراءات احترازية وامنية، مع تسهيل تلك الاجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم الى ارض المهبط، حتى وصولهم الى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم فى مرسى علم .

وكان تبين من جداول التشغيل الأسبوعية، أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الاسبوع بداية من أمس السبت، وحتى نهاية الاسبوع، يستقبل 129 رحلة طيران تصل من 11 دولة اوربية، اغلبها من دول بولندا والتشيك، والمانيا، وايطاليا، سويسرا، وبلجيكا .