مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة طيران من عدة دول أوروبية.. اعرف التفاصيل

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق مقر إقامتهم، مع اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية.
وتبين من كشوف الوصول اليوم الثلاثاء، وصول 22 رحلة بينهم 5 رحلات من دولة التشيك، و8 رحلات من بولندا، ورحلتين من ايطاليا، ورحلتين من المانيا، ورحلة من سويسرا واخرى من بلجيكا ورحلة من لكسمبورج، ورحلة داخلية ورحلة من هولندا .
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة طيران من عدة دول أوروبية.. اعرف التفاصيلالثلاثاء، 27 يونيو 2023 05:00 ص
مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
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