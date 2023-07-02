اليوم السابع
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مصرع مزارع سقط عليه عرق خشب داخل حظيرة مواشى فى القناطر الخيرية

الأحد، 02 يوليو 2023 11:56 ص
مصرع مزارع سقط عليه عرق خشب داخل حظيرة مواشى فى القناطر الخيرية اسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بكسر بالقرات القطنية، جراء سقوط عرق خشبي عليه أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بكسر بالفقرات القطنية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة.

على افور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مختار ك م"، 52 سنة، مزارع، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، وذلك أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، جراء سقوط عرق خشبي داخل الحظيرة عليه، ما تسبب في حدوث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

 


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