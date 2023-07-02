مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقت سيدة مصرعها، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق أسيوط الجديدة، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعى ونقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي والإيمان العام.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الجديدة ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والإسعاف إلى موقع الحادث تبين انقلاب سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.